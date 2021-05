Incidenza di casi più bassa da nove settimane e mezza, Puglia verso la zona gialla Oggi l'ordinanza del ministro della Salute: non escluso l'arancione per l'anomalo incremento ieri di ricorso alle terapie intensive (Di venerdì 7 maggio 2021) Valle d’Aosta e Sicilia, forse Veneto e Sardegna, in zona arancione. Per il resto, regioni italiane in zona gialla. Si prospettano questi esiti dalla valutazione del comitato tecnico scientifico e dall’Istituto superiore di sanità, quindi dall’ordinanza del ministro della Salute in programma in serata. ordinanza che andrà in vigore lunedì. In particolare la Puglia vede migliorare di molto l’Incidenza di casi di corona virus: 170 ogni centomila abitanti, il dato più basso negli ultimi 67 giorni. Ancora alta la percentuale di occupazione di posti letto e, specificamente, di terapie intensive. Ma è in calo rispetto alle ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 7 maggio 2021) Vd’Aosta e Sicilia, forse Veneto e Sardegna, in. Per il resto, regioni italiane in. Si prospettano questi esiti dalla valutazione del comitato tecnico scientifico e dall’Istituto superiore di sanità, quindi dall’delin programma in serata.che andrà in vigore lunedì. In particolare lavede migliorare di molto l’didi corona virus: 170 ogni centomila abitanti, il dato più basso negli ultimi 67 giorni. Ancora alta la percentuale di occupazione di posti letto e, specificamente, di. Ma è in calo rispetto...

