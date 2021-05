Incidente sul lavoro nel Parmense: operaio di 37 anni muore schiacciato da 14 quintali di mangime (Di venerdì 7 maggio 2021) Almeno tre incidenti mortali sul lavoro in meno di tre giorni. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto ieri sera a Sorbolo, comune della provincia di Parma, dove un operaio di 37 anni è stato schiacciato da un contenitore di mangimi nell’azienda in cui lavorava da alcuni mesi. Nonostante l’allarme immediato, ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. L’uomo si chiamava Andrea Recchia, era originario di Montalbano Jonico, un paesino in provincia di Matera. Si era trasferito nel Parmense proprio alla ricerca di un lavoro. Appena dopo l’Incidente i suoi colleghi hanno chiamato il 118 ma purtroppo tutti i tentativi di rianimare il giovane sono stati inutili. Stando alle prime ricostruzioni, Recchia stava spostando alcuni contenitori con il suo muletto e ne avrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Almeno tre incidenti mortali sulin meno di tre giorni. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto ieri sera a Sorbolo, comune della provincia di Parma, dove undi 37è statoda un contenitore di mangimi nell’azienda in cui lavorava da alcuni mesi. Nonostante l’allarme immediato, ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. L’uomo si chiamava Andrea Recchia, era originario di Montalbano Jonico, un paesino in provincia di Matera. Si era trasferito nelproprio alla ricerca di un. Appena dopo l’i suoi colleghi hanno chiamato il 118 ma purtroppo tutti i tentativi di rianimare il giovane sono stati inutili. Stando alle prime ricostruzioni, Recchia stava spostando alcuni contenitori con il suo muletto e ne avrebbe ...

