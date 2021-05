Inaugurata oggi la nuova Radiologia dell’Istituto di Montecatone (Di venerdì 7 maggio 2021) La struttura è attrezzata con una Risonanza Magnetica 3 Tesla e una TAC 64 strati. Servirà, oltre che i pazienti del Montecatone RI, anche quelli dell’Imolese e dell’Irccs di Scienze Neurologiche di Bologna Montecatone – È stata Inaugurata questa mattina dall’assessore regionale alle Politiche per la salute dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini – alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Imola, Marco Panieri – la nuova Radiologia dell’Istituto di Montecatone, Servizio diagnostico di ultima generazione attrezzato con una Risonanza Magnetica 3 Tesla e una TAC 64 strati. Le apparecchiature, tra le più moderne sul mercato, sono destinate ad attività cliniche, di ricerca e, come ha spiegato Mario Tubertini, Direttore generale del Montecatone RI, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 maggio 2021) La struttura è attrezzata con una Risonanza Magnetica 3 Tesla e una TAC 64 strati. Servirà, oltre che i pazienti delRI, anche quelli dell’Imolese e dell’Irccs di Scienze Neurologiche di Bologna– È stataquesta mattina dall’assessore regionale alle Politiche per la salute dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini – alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Imola, Marco Panieri – ladi, Servizio diagnostico di ultima generazione attrezzato con una Risonanza Magnetica 3 Tesla e una TAC 64 strati. Le apparecchiature, tra le più moderne sul mercato, sono destinate ad attività cliniche, di ricerca e, come ha spiegato Mario Tubertini, Direttore generale delRI, ...

