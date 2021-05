In Toy Boy 2 torna María Pedraza, l’avvocatessa Triana è viva o morta? (Di venerdì 7 maggio 2021) Le riprese di Toy Boy 2 sono iniziate da appena un mese sulla Costa del Sol, in Andalusia, ma ci sono già importanti novità sulla serie Netflix prodotta da Atresmedia TV. Nonostante gli scarsi ascolti sulla tv generalista in Spagna, questo thriller soft-erotico ambientato nel mondo dei night club ha trovato nello streaming la sua dimensione ideale, riuscendo ad ottenere il rinnovo per una seconda stagione con l’ingresso di Netflix nella produzione. Nel cast di Toy Boy 2 entrano Álex González (Il principe, Vivere senza Permesso) e l’italiana Federica Sabatini (la Nadia di Suburra – La Serie), ma la notizia inattesa è quella della partecipazione di María Pedraza nei panni di Triana: un ritorno non scontato, quello dell’attrice di Elite e La Casa di Carta nel ruolo della giovane e determinata avvocatessa, visto che il finale della ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Le riprese di Toy Boy 2 sono iniziate da appena un mese sulla Costa del Sol, in Andalusia, ma ci sono già importanti novità sulla serie Netflix prodotta da Atresmedia TV. Nonostante gli scarsi ascolti sulla tv generalista in Spagna, questo thriller soft-erotico ambientato nel mondo dei night club ha trovato nello streaming la sua dimensione ideale, riuscendo ad ottenere il rinnovo per una seconda stagione con l’ingresso di Netflix nella produzione. Nel cast di Toy Boy 2 entrano Álex González (Il principe, Vivere senza Permesso) e l’italiana Federica Sabatini (la Nadia di Suburra – La Serie), ma la notizia inattesa è quella della partecipazione dinei panni di: un ritorno non scontato, quello dell’attrice di Elite e La Casa di Carta nel ruolo della giovane e determinata avvocatessa, visto che il finale della ...

