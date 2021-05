In rotta verso l'Italia i tre pescherecci italiani. Comandante: 'Sto bene' (Di venerdì 7 maggio 2021) Ieri tre pescherecci sono stati presi di mira dalle motovedette libcihe mentre erano impegnati in una battuta a largo di Bengasi. Incidente risolto grazie all'intervento della Marina Italiana. Il ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 maggio 2021) Ieri tresono stati presi di mira dalle motovedette libcihe mentre erano impegnati in una battuta a largo di Bengasi. Incidente risolto grazie all'intervento della Marinana. Il ...

