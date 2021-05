In Puglia somministrato l'85,9% di vaccini anti Covid a disposizione: vicini a quota 1,5 milioni (Di venerdì 7 maggio 2021) In Puglia è stato somministrato l'85,9% delle dosi di vaccino anti Covid ricevute, secondo il Ministero della Salute su dati aggiornati alle 6 di questa mattina. Complessivamente sono state 1.480.751 ... Leggi su baritoday (Di venerdì 7 maggio 2021) Inè statol'85,9% delle dosi di vaccinoricevute, secondo il Ministero della Salute su dati aggiornati alle 6 di questa mattina. Complessivamente sono state 1.480.751 ...

Borderline_24 : #Covid in #Puglia, somministrato l'84,3% dei #Vaccini: hub aperti anche ai non prenotati - Telebari : Vaccini, in Puglia somministrato l'84,3% delle dosi: solo oggi quasi 40mila inoculazioni - #Bari #Notizie -… - Ilikepuglia : Covid, in Puglia somministrato l'83,8% delle dosi di vaccino arrivate - Davide19663174 : @lordfrappo @martinoloiacono La Puglia? La Puglia ha somministrato una percentuale maggiore delle dosi consegnate r… - Davide19663174 : @FaggioFaggioli @martinoloiacono La Puglia è una delle Regioni che ha somministrato più dosi in rapporto a quelle consegnate d'Italia -