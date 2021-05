“In Italia 175mila morti per covid”, il report dagli Usa (Di venerdì 7 maggio 2021) “Il covid-19 ha provocato 6,9 milioni di morti nel mondo, più del doppio delle cifre ufficiali. In Italia, i decessi totali” sarebbero “175.832” e non 122mila. Sono i numeri del report stilato dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) di Seattle, un istituto indipendente di ricerca, con base alla University of Washington School of Medicine. Secondo l’analisi, i morti per covid sarebbero sottostimati in maniera rilevante in tutti i paesi. Gli Stati Uniti, ad esempio, in base al report avrebbero 905.000 vittime e non circa 580.000, come riferiscono i documenti ufficiali. Nel documento, si specifica che vengono considerate solo i decessi “causati direttamente dal virus SARS-CoV-2” e non quelli provocati dai gravissimi problemi accusati dai sistemi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 maggio 2021) “Il-19 ha provocato 6,9 milioni dinel mondo, più del doppio delle cifre ufficiali. In, i decessi totali” sarebbero “175.832” e non 122mila. Sono i numeri delstilato dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) di Seattle, un istituto indipendente di ricerca, con base alla University of Washington School of Medicine. Secondo l’analisi, ipersarebbero sottostimati in maniera rilevante in tutti i paesi. Gli Stati Uniti, ad esempio, in base alavrebbero 905.000 vittime e non circa 580.000, come riferiscono i documenti ufficiali. Nel documento, si specifica che vengono considerate solo i decessi “causati direttamente dal virus SARS-CoV-2” e non quelli provocati dai gravissimi problemi accusati dai sistemi ...

