In Germania gli 007 monitorano il movimento di estrema destra xenofoba Pegida (Di venerdì 7 maggio 2021) La Germania usa tutti i mezzi per contrastare l'avanzata o la nascita di nuovi movimenti xenofobi, razzisti o che vogliano portare alla ribalta i vecchi slogan nazisti, tutti completamente fuori dal ... Leggi su globalist (Di venerdì 7 maggio 2021) Lausa tutti i mezzi per contrastare l'avanzata o la nascita di nuovi movimenti xenofobi, razzisti o che vogliano portare alla ribalta i vecchi slogan nazisti, tutti completamente fuori dal ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi ha avuto una conversazione telefonica con la Cancelliera della Repubblica Federale di Ge… - Giordan85377483 : @ComitatoCentra1 La Germania!? E xé, gli United State's of Ammerda ?! Noo !?? ?????????? - Piedeamaroo : @byoblu Sono anni che in Germania c'è il cappuccino in lattina, secoli che gli svedesi mangiano aringhe marce (lett… - VeraEsincera : RT @dlfabbri: Mio approfondimento per @limesonline dedicato alla sospensione dell'accordo Ue-Cina. Come gli Stati Uniti hanno sventato il… - alesscris : @DeShindig @marcotravaglio sa di mentire perché tutti sapevano che Arcuri stava vaccinando e male solo i sanitari m… -