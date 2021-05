In fuga dalla Rsa (Di venerdì 7 maggio 2021) Metto in fila i dettagli di una patetica notiziola da Robbio (Pavia) nelle cronache di ieri: “Tenta la fuga dalla Rsa calandosi dalla finestra: 91enne cade e muore”. Ha studiato l’evasione, si legge, approfittando di un “cambio turno delle infermiere”. (Dunque non avrebbe avuto altri momenti in cui andare dalla sedia alla finestra, dal letto alla finestra, non sorvegliato?) “Si è aggrappato a un tubo di gomma collocato da lui stesso”. E’ caduto dall’altezza di due metri e mezzo, e dapprincipio era cosciente: “Continuava a ripetere: ‘Scusatemi’”. (Del disturbo? Di aver dato l’impressione di non gradire abbastanza l’ospitalità? Dell’indelicatezza di essere ancora vivo?) “Era un uomo lucidissimo, affabile, ma provato dalla recente morte della moglie”. (Dunque voleva tornare a casa, a una casa? Raggiungere ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 maggio 2021) Metto in fila i dettagli di una patetica notiziola da Robbio (Pavia) nelle cronache di ieri: “Tenta laRsa calandosifinestra: 91enne cade e muore”. Ha studiato l’evasione, si legge, approfittando di un “cambio turno delle infermiere”. (Dunque non avrebbe avuto altri momenti in cui andaresedia alla finestra, dal letto alla finestra, non sorvegliato?) “Si è aggrappato a un tubo di gomma collocato da lui stesso”. E’ caduto dall’altezza di due metri e mezzo, e dapprincipio era cosciente: “Continuava a ripetere: ‘Scusatemi’”. (Del disturbo? Di aver dato l’impressione di non gradire abbastanza l’ospitalità? Dell’indelicatezza di essere ancora vivo?) “Era un uomo lucidissimo, affabile, ma provatorecente morte della moglie”. (Dunque voleva tornare a casa, a una casa? Raggiungere ...

