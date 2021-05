In arrivo su Netflix il trailer del film Sailor Moon (Di venerdì 7 maggio 2021) Tutti conoscono Sailor Moon per il cartone animato che andava in onda su Mediaset negli anni ’90, per il ventesimo anniversario la guerriera con i poteri della luna torna in Giappone e in Italia attraverso un film in onda sulla piattaforma Netflix. Netflix ha diffuso il trailer di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – Il film, il nuovo lungometraggio animato dedicato al personaggio creato dalla fumettista Naoko Takeuchi nel 1991. Le due parti che compongono la pellicola, diretta da Chiaki Kon, saranno entrambe disponibili su Netflix dal 3 giugno prossimo. Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: la trama La storia ha per protagonista Bunny, una ragazza di 14 anni. Grazie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Tutti conosconoper il cartone animato che andava in onda su Mediaset negli anni ’90, per il ventesimo anniversario la guerriera con i poteri della luna torna in Giappone e in Italia attraverso unin onda sulla piattaformaha diffuso ildi Pretty GuardianEternal – Il, il nuovo lungometraggio animato dedicato al personaggio creato dalla fumettista Naoko Takeuchi nel 1991. Le due parti che compongono la pellicola, diretta da Chiaki Kon, saranno entrambe disponibili sudal 3 giugno prossimo. Pretty GuardianEternal: la trama La storia ha per protagonista Bunny, una ragazza di 14 anni. Grazie ...

