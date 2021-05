Imbarazzo all’Isola dei Famosi 2021 per il naufrago: “Ma sei nuda?!”. E la produzione è costretta a censurare (Di venerdì 7 maggio 2021) Si vive di stenti, con poco cibo all’Isola dei Famosi 2021, ma ogni tanto ai naufraghi viene riservata qualche bella sorpresa. Oltre alle prove ricompensa che permettono loro di gustare piatti succulenti, negli ultimi giorni alcune coppie hanno avuto la possibilità di trascorrere una notte in un vero, comodo letto. Un evento ovviamente attesissimo da Emanuela Tittocchia, che ha confidato di essere al settimo cielo anche per l’opportunità di dormire al fianco di un bel ragazzo come Awed: “Finalmente questa sera dormirò in un letto vero, con un bellissimo materasso e dei cuscini, ma soprattutto con un napoletano doc al fianco…”, le sue parole. “Era veramente da tanto, tanto tempo che non mi sentivo così ‘friccicariella’…”, ha aggiunto la naufraga parlando con l’amica. Imbarazzo per il naufrago ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Si vive di stenti, con poco cibodei, ma ogni tanto ai naufraghi viene riservata qualche bella sorpresa. Oltre alle prove ricompensa che permettono loro di gustare piatti succulenti, negli ultimi giorni alcune coppie hanno avuto la possibilità di trascorrere una notte in un vero, comodo letto. Un evento ovviamente attesissimo da Emanuela Tittocchia, che ha confidato di essere al settimo cielo anche per l’opportunità di dormire al fianco di un bel ragazzo come Awed: “Finalmente questa sera dormirò in un letto vero, con un bellissimo materasso e dei cuscini, ma soprattutto con un napoletano doc al fianco…”, le sue parole. “Era veramente da tanto, tanto tempo che non mi sentivo così ‘friccicariella’…”, ha aggiunto la naufraga parlando con l’amica.per il...

