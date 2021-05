Il Villarreal va in finale di Europa League e invita la pornostar Apolonia: “Vuoi venire con noi?” (Di venerdì 7 maggio 2021) Il Villarreal va in Polonia, per la precisione a Danzica, dove sfiderà il Manchester United nella finale di Europa League. E per l’occasione, chiama Apolonia, invocata dai fan che fanno leva sul gioco di parole. Per chi non lo sapesse, Apolonia è una famosissima pornostar spagnola, che dunque viene tirata in mezzo dai supporters del sottomarino giallo. Lei su Twitter risponde divertita e si dichiara pronta a fare la sua parte (“Il Villarreal vincerà in Polonia grazie all’effetto Apolonia”), a quel punto il club sul proprio profilo ufficiale decide scherzosamente di invitarla alla partita. https://twitter.com/VillarrealCF/status/1390459224812138496 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Ilva in Polonia, per la precisione a Danzica, dove sfiderà il Manchester United nelladi. E per l’occasione, chiama, invocata dai fan che fanno leva sul gioco di parole. Per chi non lo sapesse,è una famosissimaspagnola, che dunque viene tirata in mezzo dai supporters del sottomarino giallo. Lei su Twitter risponde divertita e si dichiara pronta a fare la sua parte (“Ilvincerà in Polonia grazie all’effetto”), a quel punto il club sul proprio profilo ufficiale decide scherzosamente dirla alla partita. https://twitter.com/CF/status/1390459224812138496 SportFace.

