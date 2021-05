Il sorriso di Michele si spegne a 22 anni | raccolta fondi per aiutare la famiglia

Advertising

iside50 : @fiona_192125 @MariaLu91149151 @leonemaschio @nuvola1000 @liliaragnar @Eclissi18 @Elisa34012803 @elisabe33314234… - michele_apicell : RT @matteosalvinimi: E continuerò a ritwittare volentieri! ???? Viva la libertà, di pensiero, parola e sorriso! #pioeamedeo - michele_apicell : RT @matteosalvinimi: Contro ogni censura. “Un giorno senza sorriso è un giorno perso”. (Charlie Chaplin) #pioeamedeo - micheleguarino8 : RT @leone52641: @micheleguarino8 Buona settimana Michele con il sorriso e tante cose belle..bellissimo fiore..è bellissimo per la sua sempl… - leone52641 : RT @leone52641: @micheleguarino8 Buona settimana Michele con il sorriso e tante cose belle..bellissimo fiore..è bellissimo per la sua sempl… -

Ultime Notizie dalla rete : sorriso Michele

TrevisoToday

Sembrava aver ritrovato ile l'entusiasmo di un tempo, prima che suo papà venisse a mancare. Un altro amico ed ex compagno di scuola di, Massimiliano, ha dato vita a un gruppo di ...Con una linea d'azione ben precisa: "Una campagna elettorale con il, non contro qualcuno, ... il commercialista che cinque anni fa arrivò al ballottaggio controde Pascale: "Mi darà una ...«Da anni provo a dare suggerimenti a chi governa la città ma finora sono stato sempre ignorato. A questo punto ho deciso di fare da solo». Filippo Donati si candida a sindaco di Ravenna ...Manfredonia. A Manfredonia fino agli anni ’50-’60 del secolo scorso erano numerose e attive le botteghe che esercitavano in corso Manfredi l’antico mestiere di barbiere. Un fatto singolare, che spesso ...