Il Rosario ogni giorno: 7 maggio in diretta dal Santuario “Our Lady of Peace and Good Voyage” nelle Filippine (Di venerdì 7 maggio 2021) Settimo giorno col Rosario in collegamento ogni volta da un diverso Santuario mariano, per la preghiera di maggio voluta da Papa Francesco. Il Santo Padre ha affidato l’organizzazione di questa preghiera per la fine della pandemia, al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Ognuno di noi innalzerà la sua preghiera alla Vergine Maria, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 7 maggio 2021) Settimocolin collegamentovolta da un diversomariano, per la preghiera divoluta da Papa Francesco. Il Santo Padre ha affidato l’organizzazione di questa preghiera per la fine della pandemia, al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Ognuno di noi innalzerà la sua preghiera alla Vergine Maria, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Roberto_Fico : Il 30 aprile 1982 la mafia ammazzava Pio #LaTorre e Rosario #DiSalvo. Ricordare il loro sacrificio è un dovere civi… - KuxxDM : RT @FilomenaGallo55: Sono tanti i mali che affliggono l'intera umanità.. Affidiamoci sotto l'aiuto materno e la protezione della Vergine Im… - Spiro82436747 : Dio nella sua immensa Misericordia ci ha donato Maria come madre. Ella è la madre dell'umanità intera perciò è vici… - Gladys82012839 : Ogni sera per mezz'ora c'è il rosario per il defunto: tessono le lodi, frignano, si lamentano, invocano vendetta. S… - aleniggaz : RT @FilomenaGallo55: Sono tanti i mali che affliggono l'intera umanità.. Affidiamoci sotto l'aiuto materno e la protezione della Vergine Im… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosario ogni Beatificazione di Rosario Livatino, domani veglia nella chiesa di San Pietro a Trapani ... per tutti gli uomini e le donne di buona volont che con cuore aperto s impegnano ogni giorno per un futuro di bene . Cos il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli sul giudice Rosario Livatino ...

Fisichella: il Papa aiuta a riscoprire la bellezza del Rosario in famiglia Eugenio Bonanata " Città del Vaticano Sono tante le lettere di ringraziamento che continuano ad arrivare per il Rosario recitato ogni sera in diretta video in un diverso Santuario del mondo. "Stiamo cercando di capire esattamente quanti siano", afferma monsignor Rino Fisichella . Al tempo di Internet può ...

I Santuari del mondo pregano il Rosario per la fine della pandemia Vatican News “L’alba nuova un dì verrà”, un canto dedicato al giudice Livatino In occasione della beatificazione del Giudice Rosario Livatino è stato realizzato un video con il canto: "L’alba nuova un dì ...

L'esempio di Livatino decisivo per le responsabilità di ciascuno Il 9 maggio la beatificazione del giovane giudice siciliano ucciso dalla mafia in odio alla fede. Il suo sacrificio suona oggi con ancor più forza come monito severo e allo stesso tempo come incoraggi ...

... per tutti gli uomini e le donne di buona volont che con cuore aperto s impegnanogiorno per un futuro di bene . Cos il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli sul giudiceLivatino ...Eugenio Bonanata " Città del Vaticano Sono tante le lettere di ringraziamento che continuano ad arrivare per ilrecitatosera in diretta video in un diverso Santuario del mondo. "Stiamo cercando di capire esattamente quanti siano", afferma monsignor Rino Fisichella . Al tempo di Internet può ...In occasione della beatificazione del Giudice Rosario Livatino è stato realizzato un video con il canto: "L’alba nuova un dì ...Il 9 maggio la beatificazione del giovane giudice siciliano ucciso dalla mafia in odio alla fede. Il suo sacrificio suona oggi con ancor più forza come monito severo e allo stesso tempo come incoraggi ...