Il ritorno di Vasco Brondi | «Voglio attraversare i decenni senza snaturarmi | come i miei maestri» – L’intervista

(Di venerdì 7 maggio 2021) Che fine ha fatto? Per quattro anni è stato un po’ un eremita peregrinante. «Un po’ fuori dal tempo, ho avuto tempi biblici – ci racconta -. Ma sono itempi, non mi sono mai obbligato a scrivere, ho sempre aspettato che ci fosse la necessità di scrivere qualcosa». Un fuoco di scrittura che però aveva perso forza, forse, «a causa della mia disillusione verso il mondo della musica». «O forse, si era allontanato da me il mondo della musica», ci racconta in occasione della presentazione del suo ultimo lavoro Paesaggio dopo la battaglia, prodotto insieme a Taketo Gohara e Federico Dragogna. Spento il progetto de Le luci della centrale elettrica, ci confida che spesso gli han chiesto se l’ascosì prolungata sia stata dovuta a blocchi nella scrittura. Ma non si è trattato di questo: «Il blocco ...