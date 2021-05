Il Regno Unito offrirà un' alternativa al vaccino anti Covid AstraZeneca per persone sotto i 40 anni

(Di venerdì 7 maggio 2021) Lo ha annunciato il Joint Committee on Vaccination and Immunisation, organismo scientifico che assiste il governo di Boris Johnson sulla campagna vaccinale

Gigantesco, osserva Lowe, è comprensibile solo nell'ottica deldel XXI secolo. I bombardieri britannici furono i principali responsabili delle distruzioni di massa delle città tedesche, ..."Una cosa buona della musica è che quando ti colpisce, non senti dolore". Il sistema sanitario britannico sembra essersi ispirato a questa celebre frase di Bob Marley , sperimentando in un trial la ...Un annuncio pubblicitario dell'azienda italiana di moda Max Mara è stato vietato nel Regno Unito, perché aveva come protagonista una modella di "una magrezza malsana". (ANSA) ...Il premier britannico Boris Johnson deve affrontare un litigio fra pescatori locali e quelli francesi sull’isola di Jersey.