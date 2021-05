Il razzo cinese preoccupa il mondo (Italia compresa). Dove cadrà? (Di venerdì 7 maggio 2021) Ci aspetta un fine-settimana con il naso all’insù, alla ricerca del razzo cinese in caduta incontrollata verso la Terra. È il primo stadio del vettore Lunga Marcia 5B, decollato da oltre una settimana dalla Cina meridionale, riuscito a portare in orbita il modulo Tianhe e ora protagonista di un rientro che preoccupa la comunità internazionale. La Casa Bianca ha invocato “responsible space behaviours”, mentre il capo del Pentagono Lloyd Austin ha fatto sapere che la Difesa americana non cercherà di intercettare il razzo, nonostante abbia “diverse capacità a disposizione”. Dalla Cina nessuna comunicazione ufficiale circa la situazione. Global Times, tra i quotidiani del Partito a diffusione globale, ha adottato una narrativa tranquillizzante, spiegando che il razzo è ormai privo di propellente, e che la ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 maggio 2021) Ci aspetta un fine-settimana con il naso all’insù, alla ricerca delin caduta incontrollata verso la Terra. È il primo stadio del vettore Lunga Marcia 5B, decollato da oltre una settimana dalla Cina meridionale, riuscito a portare in orbita il modulo Tianhe e ora protagonista di un rientro chela comunità internazionale. La Casa Bianca ha invocato “responsible space behaviours”, mentre il capo del Pentagono Lloyd Austin ha fatto sapere che la Difesa americana non cercherà di intercettare il, nonostante abbia “diverse capacità a disposizione”. Dalla Cina nessuna comunicazione ufficiale circa la situazione. Global Times, tra i quotidiani del Partito a diffusione globale, ha adottato una narrativa tranquillizzante, spiegando che ilè ormai privo di propellente, e che la ...

