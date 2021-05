Il presidente dell’Atletico esce allo scoperto: «Superlega gran soluzione per il calcio» (Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo esce allo scoperto sulla Superlega Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ai media spagnoli ha parlato della Superlega; competizione che vedevano anche i Colchoneros tra i club fondatori. «La Superlega era una grande soluzione per il calcio. Quando si conosceranno i dettagli, la gente sarà favorevole». L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) IlMadrid Enrique CerezosullaEnrique Cerezo,Madrid, ai media spagnoli ha parlato della; competizione che vedevano anche i Colchoneros tra i club fondatori. «Laera unadeper il. Quando si conosceranno i dettagli, la gente sarà favorevole». L'articolo proviene daNews 24.

