«Il potere dell’alleanza» | il nuovo Vanity Stage dedicato alla sensibilizzazione contro il tumore ovarico

Leggi su cityroma

(Di venerdì 7 maggio 2021) Siamo forti, ma insieme possiamo essere ancora più forti. «Il» è ilorganizzato daFair in collaborazione con ACTO Onlusil. Informazione, ricerca e condivisione sono, infatti, le armi per combattere una delle neoplasie femminili più aggressive. L’invirtuale è in programma il 7 maggio alle ore 18:30 sulla piattaforma http://fair.it/GMTO-2021 e sui canali Instagram, Facebook e YouTube diFair Italia. L’invigilia ...