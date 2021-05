Il ponte più lungo al mondo per le persone che amano le esperienze estreme

Leggi su funweek

(Di venerdì 7 maggio 2021) Siete amanti del brivido e delle? Allora tra le vostre mete non può mancare Arouca in Portogallo dove si trova ilpiùdel. 516 metri di lunghezza sospesi a 175 metri di altezza. Queste le coordinate del516 Arouca, che collega la scarpata della cascata di Aguieiras e l’area della gola di Paiva. Si tratta di due geositi che fanno parte del Global Geopark Unesco. LEGGI ANCHE: — Bonus fino a 200 euro per i turisti: come ottenere l’incentivo La costruzione delè iniziata nel 2018 e la sua inaugurazione è avvenuta il 29 aprile scorso; per 16 metri ha tolto il primato disospeso pedonale piùdela quello di Charles Kuonen in Svizzera. Sorretto da due ...