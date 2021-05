Il Paradiso delle signore spoiler 10 maggio | Marcello pianifica la fuga | Marta prende una decisione

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 7 maggio 2021) Glidella puntata di lunedì 10delrivelano che Armando e Salvatore aiuterannoa scappare via da Milano. Trae Vittorio, intanto, ci sarà un clima alquanto particolare. Il riavvicinamento c’è stato, ma non è ancora tutto risolto. Ad ogni modo,rà unadefinitiva per quanto L'articolo proviene da KontroKultura.