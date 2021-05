Il nuovo nemico della salute è la grigliata?

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 7 maggio 2021) Lafinisce nel mirino dei salutisti per preservare la, in quanto i cibi cucinati sulla griglia favoriscono la formazione di sostanze cancerogene durante la cottura. Le ricerche effettuate all’università di Manchester e uno studio presentato nel 2019 alla Royal Society Summer Science Exhibition, rilevano come un barbecue per quattro persone sarebbe più inquinante di un viaggio di 130 km in auto, mentre altri studi condotti tra il 2005 e il 2014 negli USA hanno evidenziato che un calo del 20% circa nel consumo di carni rosse ha contribuito ad abbattere le emissioni di gas serra pari a quelle prodotte quasi 40 milioni di vetture. Cuocere gli alimenti alla griglia non è un danno solo per l’ambiente. L’American Institute for Cancer Research ed altri centri di ricerca hanno evidenziato come sia possibile la formazione di sostanze ...