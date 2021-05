Il nuovo libro del premio Nobel Duflo. "Lottare contro la povertà". Un estratto (Di venerdì 7 maggio 2021) S’intitola “Lottare contro la povertà” ed è il nuovo libro pubblicato da Esther Duflo, economista francese, insignita del premio Nobel nel 2019. Nella nuova opera, pubblicata per Laterza, Duflo si propone di “mostrare il ruolo che l’economia può svolgere nella lotta contro la povertà, presentando il metodo sperimentale nel campo dell’economia dello sviluppo”. La premio Nobel parte dal principio che ”è possibile migliorare la politica economica e sociale tentando dei nuovi approcci e ricavando insegnamenti dai loro successi e insuccessi”. Così, nel libro, esamina in modo scientifico e valuta sula campo le maggiori politiche di contrasto alla ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) S’intitola “la” ed è ilpubblicato da Esther, economista francese, insignita delnel 2019. Nella nuova opera, pubblicata per Laterza,si propone di “mostrare il ruolo che l’economia può svolgere nella lottala, presentando il metodo sperimentale nel campo dell’economia dello sviluppo”. Laparte dal principio che ”è possibile migliorare la politica economica e sociale tentando dei nuovi approcci e ricavando insegnamenti dai loro successi e insuccessi”. Così, nel, esamina in modo scientifico e valuta sula campo le maggiori politiche di contrasto alla ...

