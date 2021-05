Il ministro Orlando in visita alla casa di Luana (Di venerdì 7 maggio 2021) Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando , ha deciso di far visita alla famiglia di Luana D'Orazio . Prima il vertice in prefettura a Prato per fare il punto sulla sicurezza nelle fabbriche della ... Leggi su lanazione (Di venerdì 7 maggio 2021) Ildel Lavoro, Andrea, ha deciso di farfamiglia diD'Orazio . Prima il vertice in prefettura a Prato per fare il punto sulla sicurezza nelle fabbriche della ...

Advertising

TgrRaiToscana : Tra poco a #BuongiornoRegione, Prato si ferma per Luana D'Orazio. Oggi vertice in Prefettura con il ministro del La… - 6000sardine : Un’operaia di 22 anni, madre di una bimba piccola muore sul posto di lavoro. È assordante il silenzio del #PD e so… - ReggioPress : Luana, il ministro Orlando a Prato: 'Non basta il cordoglio, occorre più sicurezza' - cesarebrogi1 : Luana, il ministro Orlando a Prato: 'Non basta il cordoglio, occorre più sicurezza' - Nazione_Pistoia : Il ministro Orlando in visita alla casa di Luana -