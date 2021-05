Il Lille di Galtier vince | segna come l’Olanda di Cruyff e si avvicina all’impresa modello Leicester

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ildiha vinto ancora e adesso mancano solo due partite al sogno dire la Ligue1. L’ex squadra di Osimhen ha battuto 3-0 il Lens fuori casa e si è portata a più quattro sul Psg che deve ancora giocare. Il destino è tutto nelle mani delche, se dovessere le prossime due partite (in casa contro il Saint-Etienne e fuori casa contro l’Angers),rebbe il campionato francese riuscendo nell’impresa di sconfiggere il multimilionario Psg. Sarebbe un successo paragonabile a quello deldi Claudio Ranieri. Non è proprio la stessa cosa: la Premier è più difficile e ilnon era la quarta squadra più ricca. Ma ilcertamente non era tra i favoriti, soprattutto dopo la campagna cessioni della ...

Advertising

napolista : Un'impresa che sarebbe paragonabile a quella del Leicester. L'allenatore piace molto a De Laurentiis. - lucagran : RT @Sofronista: Il commentatore mi ha tolto le parole di bocca: il Lille è una squadra costruita benissimo e allenata forse anche meglio. C… - Sofronista : Il commentatore mi ha tolto le parole di bocca: il Lille è una squadra costruita benissimo e allenata forse anche m… - Ruggero1991 : Il Lille di Galtier. Spettacolo. - AleAuz86 : Il Lille è 2a0 contro il Lens che è in 10 uomini a fine primo tempo. Dopo restano 180 minuti, e se funziona come in… -

Ultime Notizie dalla rete : Lille Galtier

L'alternativa è Christophe, tecnico del. Stefano Pioli 1 /19 Previous Sirene inglesi per "Gasp" e Simone Inzaghi Dopo un'altra stagione straordinaria l'Atalanta potrebbe perdere Gian ...... non dovrebbe cambiare il destino di Stefano Pioli (a dispetto delle voci di queste ore: dalla coppia Shevchenko - Tassotti , a Maurizio Sarri , passando per Christophedel). Il lavoro ...Alle 21.00 gli uomini di Galtier proveranno a mantenere il primato in campionato sul campo del Lens. Continua a leggere... Il Lille per continuare a realizzare quella che sarebbe una vera e propria im ...Il Napoli è alla ricerca di un allenatore che possa sostituire Gennaro Gattuso, Damiani svela: 'Non arriverà Galtier'.