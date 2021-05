Il libro “David Bowie, tutti gli album” celebra il percorso artistico del Duca Bianco (Di venerdì 7 maggio 2021) Milano. Un libro prezioso ripercorre l’intero percorso artistico e personale del ‘Duca Bianco’ a cinque anni dalla sua morte, con un’analisi completa della discografia. «Questo volume è dedicato in primis a loro, a quelli che hanno bisogno di qualcuno che li aggiorni, para­frasando un’altra canzone, su “Where we are now”: sul punto in cui ci troviamo, oggi, nella vicenda bowiana, che non si è certo conclusa con la sua morte – ha sottolineato il curatore Francesco Donadio – E poi, naturalmente, alle nuove generazioni, a chi magari ha appena scovato in casa un vecchio vinile con in copertina un tizio dai capelli color carota e dopo esserne rimasto folgorato ha ur­gente necessità di saperne di più». Cantautore, attore, polistrumentista, David Robert Jones è stato tra gli artisti più ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 7 maggio 2021) Milano. Unprezioso ripercorre l’interoe personale del ‘’ a cinque anni dalla sua morte, con un’analisi completa della discografia. «Questo volume è dedicato in primis a loro, a quelli che hanno bisogno di qualcuno che li aggiorni, para­frasando un’altra canzone, su “Where we are now”: sul punto in cui ci troviamo, oggi, nella vicenda bowiana, che non si è certo conclusa con la sua morte – ha sottolineato il curatore Francesco Donadio – E poi, naturalmente, alle nuove generazioni, a chi magari ha appena scovato in casa un vecchio vinile con in copertina un tizio dai capelli color carota e dopo esserne rimasto folgorato ha ur­gente necessità di saperne di più». Cantautore, attore, polistrumentista,Robert Jones è stato tra gli artisti più ...

