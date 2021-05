Il leghista citato da Fedez per le frasi omofobe dice che in Italia non c’è omofobia (Di venerdì 7 maggio 2021) Ieri l’inviato di Piazzapulita Luca Bertazzoni ha intervistato due degli esponenti della Lega citati da Fedez nel suo discorso sul palco del primo maggio. In particolare Alberto Zelger non solo non ritratta ma addirittura spiega che in Italia non esiste l’omofobia Prima Bertazzoni chiede conto a Massimiliano Bastoni, consigliere regionale in Lombardia, delle sue parole sui Gay, vittime di aberrazioni della natura”. Il leghista è abbastanza brusco nel rispondere che non lo pensa di tutti i gay ma che quando vede “delle persone a quattro zampe accompagnati da altri signori” gli sembra che “non facciano un favore alla comunità gay”. Bastoni insomma afferma di riferirsi a chi partecipa al gay pride. Bastoni poi ripropone uno dei cavalli di battaglia della Lega, quello che recita “il ddl Zan non è una ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Ieri l’inviato di Piazzapulita Luca Bertazzoni ha intervistato due degli esponenti della Lega citati danel suo discorso sul palco del primo maggio. In particolare Alberto Zelger non solo non ritratta ma addirittura spiega che innon esiste l’Prima Bertazzoni chiede conto a Massimiliano Bastoni, consigliere regionale in Lombardia, delle sue parole sui Gay, vittime di aberrazioni della natura”. Ilè abbastanza brusco nel rispondere che non lo pensa di tutti i gay ma che quando vede “delle persone a quattro zampe accompagnati da altri signori” gli sembra che “non facciano un favore alla comunità gay”. Bastoni insomma afferma di riferirsi a chi partecipa al gay pride. Bastoni poi ripropone uno dei cavalli di battaglia della Lega, quello che recita “il ddl Zan non è una ...

