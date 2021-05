Il grande freddo tardivo d’inizio maggio, con neve a bassa quota (Di venerdì 7 maggio 2021) La primavera quest’anno sta facendo il suo corso con un inizio maggio termicamente nella norma, ma con in prospettiva la possibilità di sbalzi termici eclatanti, da cui non si esclude il possibile ritorno persino del freddo dall’Artico. Due anni fa, invece, la situazione d’inizio maggio era ben diversa. Aria polare aveva fatto irruzione sul Mediterraneo dal 4 maggio 2019 portando un vero e proprio evento meteo eccezionale, con un durissimo colpo alla primavera. Eccezionale avvio maggio invernale nel 2019Il freddo era dilagato in pieno sull’Italia sia dalla Porta del Rodano che dalla Porta della Bora. Un evento di questa portata non succedeva dal 5 maggio 1957 quando l’intera Penisola venne investita da una massa di aria artica che portò nevicate fino ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) La primavera quest’anno sta facendo il suo corso con un iniziotermicamente nella norma, ma con in prospettiva la possibilità di sbalzi termici eclatanti, da cui non si esclude il possibile ritorno persino deldall’Artico. Due anni fa, invece, la situazioneera ben diversa. Aria polare aveva fatto irruzione sul Mediterraneo dal 42019 portando un vero e proprio evento meteo eccezionale, con un durissimo colpo alla primavera. Eccezionale avvioinvernale nel 2019Ilera dilagato in pieno sull’Italia sia dalla Porta del Rodano che dalla Porta della Bora. Un evento di questa portata non succedeva dal 51957 quando l’intera Penisola venne investita da una massa di aria artica che portò nevicate fino ...

Advertising

Red_Seiya : Se il caro clima si decidesse di fare subito caldo o a random freddo, sarebbe un grande favore. - RogerT888 : RT @Seb1917: @TgLa7 Qua ha dimostrato il suo grande senso dell'umorismo, non capisco chi lo definisce freddo e poco umano - SplendorSolis00 : RT @Seb1917: @TgLa7 Qua ha dimostrato il suo grande senso dell'umorismo, non capisco chi lo definisce freddo e poco umano - Seb1917 : @TgLa7 Qua ha dimostrato il suo grande senso dell'umorismo, non capisco chi lo definisce freddo e poco umano - Whatsername_17_ : RT @pattrouge: bella semplicemente grande cessa non poteva crepare di freddo in silenzio no doveva azzeccarsi al cane in calore -

Ultime Notizie dalla rete : grande freddo Cinema, Roma: Alida 100, la Cineteca nazionale festeggia alla Casa del Cinema (2) ... 89') Un reduce dalla prigionia torna dopo anni di assenza nella propria casa e nel grande ...di Cassino distrutta che Mattoli ha saputo inserire nella parte iniziale della vicenda senza darle un freddo ...

'Gloria Mundi' dal 13 maggio al cinema ... 'Gloria Mundi' è il nuovo racconto corale che riunisce la grande famiglia del cinema di Robert ... amichevoli e solidali, e non ha lasciato altro legame tra le persone se non il freddo interesse e il ...

Il grande freddo tardivo d’inizio maggio, con neve a bassa quota Meteo Giornale Il grande freddo tardivo d’inizio maggio, con neve a bassa quota La primavera quest’anno sta facendo il suo corso con un inizio maggio termicamente nella norma, ma con in prospettiva la ...

Nastri d'Argento 2021, "Miss Marx" premiato con il Nastro dell'Anno Un primo annuncio verso la stagione dei Nastri d'Argento, le cui candidature saranno annunciate in streaming il 26 maggio, con la consegna dei premi prevista “in presenza” per il 26 giugno: “Miss Marx ...

... 89') Un reduce dalla prigionia torna dopo anni di assenza nella propria casa e nel...di Cassino distrutta che Mattoli ha saputo inserire nella parte iniziale della vicenda senza darle un...... 'Gloria Mundi' è il nuovo racconto corale che riunisce lafamiglia del cinema di Robert ... amichevoli e solidali, e non ha lasciato altro legame tra le persone se non ilinteresse e il ...La primavera quest’anno sta facendo il suo corso con un inizio maggio termicamente nella norma, ma con in prospettiva la ...Un primo annuncio verso la stagione dei Nastri d'Argento, le cui candidature saranno annunciate in streaming il 26 maggio, con la consegna dei premi prevista “in presenza” per il 26 giugno: “Miss Marx ...