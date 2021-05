Il corpo di un uomo ripescato nel Villoresi a Busto Garolfo: è lo scomparso? (Di venerdì 7 maggio 2021) Busto Garolfo (Milano), 7 maggio 2021 - Potrebbe essere del 44enne scomparso dieci giorni fa a Nosate il corpo ritrovato questa sera poco prima delle 19 a Busto Garolfo. Vigili del fuoco, sommozzatori ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 7 maggio 2021)(Milano), 7 maggio 2021 - Potrebbe essere del 44ennedieci giorni fa a Nosate ilritrovato questa sera poco prima delle 19 a. Vigili del fuoco, sommozzatori ...

Ultime Notizie dalla rete : corpo uomo Esplosione in una casa a Gubbio: un morto e due persone estratte vive dalle macerie. Una donna risulta ancora dispersa Un uomo è morto nell' esplosione di una casa nella zona di Gubbio . I vigili del fuoco hanno recuperato il suo corpo dalla macerie e stanno ancora lavorando per cercare una donna che al momento risulta ...

Parma, Andrea Recchia muore schiacciato da 14 quintali di mangime ... che hanno raccolto le testimonianze dei colleghi dell'uomo, presenti al momento dell'accaduto. Sul posto sono al lavoro anche i tecnici della Medicina del Lavoro dell'Ausl di Parma. Il corpo di ...

Anziano morto in casa da tre mesi. «Non lo vedevamo dal lockdown»

Un uomo di 71 anni che viveva solo nelle case popolari del Crosione, a Pavia, è stato trovato morto venerdì mattina. Il corpo era riverso a terra accanto al letto, in avanzato stato di ...

Un morto nell’esplosione di un’edificio a Gubbio, una persona dispersa Un uomo è morto nell’esplosione che ha interessato un edificio nella zona di Gubbio. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dalla macerie. Uno dei due superstiti all’esplosione è stato soccorso ...

Un uomo è morto nell' esplosione di una casa nella zona di Gubbio . I vigili del fuoco hanno recuperato il suo corpo dalla macerie e stanno ancora lavorando per cercare una donna che al momento risulta ...

Sul posto sono al lavoro anche i tecnici della Medicina del Lavoro dell'Ausl di Parma.

Un uomo di 71 anni che viveva solo nelle case popolari del Crosione, a Pavia, è stato trovato morto venerdì mattina. Il corpo era riverso a terra accanto al letto, in avanzato stato di ...

Un uomo è morto nell'esplosione che ha interessato un edificio nella zona di Gubbio. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dalla macerie. Uno dei due superstiti all'esplosione è stato soccorso ...