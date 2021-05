Il Coprifuoco dalle 22 alle 5 potrebbe cambiare fino alle 23 o alla mezzanotte | fino all’eliminazione

Leggi su udine20

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il Governo si sta occupando dei piani per un’estate Covid free con l’utilizzo del green pass per i viaggi, l’ntamento dele l’immunizzazione delle sole minori. In questo modo si vuole incentivare il turismo. Ilresta un tema caldo. Al momento è ancora in vigore225, orario in cui non si può uscire se non per motivi di salute, lavoro o necessità. “Nel momento in cui abbiamo dati che sostengono” la scelta “di togliere definitivamente illo faremo immediatamente” perché il“non è una questione politica, è una questione di analisi degli effetti delle misure restrittive” prese per la gestione della pandemia, spiega il ministro delle Politiche ...