Il concerto leggendario dei The Rolling Stones sulla famosa spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro arriva in dvd

(Di venerdì 7 maggio 2021) Adesso, finalmente, i Theinsieme ai Mercury Studios pubblicheranno il film del, remixato, ri-editato e ri-masterizzato. The— A Bigger Bang: Live OnBeach sarà disponibile dal 9 Luglio 2021 nei seguenti formati: DVD+2CD, BRay+2CD, 3LP nero, 3 LP colorato e uno speciale box oltre che in versione digitale. Oltre a questo, i Mercury Studios pubblicheranno, per dare un assaggio del, un EP composto da 5 canzoni che uscirà il 28 Maggio. Nell’EP saranno incluse “Sympathy For The Devil”, “Wild Horses”, “You Got Me Rocking”, “Happy” e “Rough Justice”, tutte in scaletta neldi, ad eccezione di “Rough Justice” che faceva parte dell’evento del 2005 a Salt Lake City il ...

