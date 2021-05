Il Canzoniere Grecanico Salentino | nel nuovo disco ' Meridiana' le radici del passato incontrano il ' tempo sospeso'

Advertising

Il tempo: un concetto non oggettivo, a volte solo una convenzione, ma necessaria per vivere. Lo sosteneva già Sant'Agostino, lo riprende 'Meridiana', il nuovo disco del Canzoniere Grecanico Salentino, co - prodotto da Mauro Durante, guida e anima del gruppo, e Justin Adams (storico braccio destro di Robert Plant), in uscita il 21 maggio per Ponderosa, con il sostegno di Puglia Sounds. Balla Nina è il potente inno alla vita con cui si presenta 'Meridiana', primo singolo estratto e prima traccia del disco.