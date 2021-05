Il bello dell’Europa League 2021 vol. 14 (Di venerdì 7 maggio 2021) I quattro nomi più da maresciallo di Napoleone tra i semifinalisti di Europa League Due giorni fa è stato il bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte nell’esilio dell’isola di Sant’Elena. Una delle eredità più sottovalutate della sua storia è il granitico gruppo di marescialli che lo ha seguito in una vita di battaglie. Personaggi incredibili, tra l’eroico e il tragico, dal nobile al contadino, dopotutto l’Imperatore amava dire: «Ogni soldato francese porta nella sua giberna il bastone di maresciallo di Francia», che poi se ci pensate sarebbe un bellissimo motto per l’Europa League. 1) Nicola Zalewski Principe di Danzica, nobile decaduto con il sogno di guidare la sua Polonia all’indipendenza. Cresciuto in un castello fuori Vienna nel mito del Sacro Romano Impero trova in Napoleone l’uomo che può aiutarlo a realizzare i suoi ideali. Si ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 7 maggio 2021) I quattro nomi più da maresciallo di Napoleone tra i semifinalisti di EuropaDue giorni fa è stato il bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte nell’esilio dell’isola di Sant’Elena. Una delle eredità più sottovalutate della sua storia è il granitico gruppo di marescialli che lo ha seguito in una vita di battaglie. Personaggi incredibili, tra l’eroico e il tragico, dal nobile al contadino, dopotutto l’Imperatore amava dire: «Ogni soldato francese porta nella sua giberna il bastone di maresciallo di Francia», che poi se ci pensate sarebbe un bellissimo motto per l’Europa. 1) Nicola Zalewski Principe di Danzica, nobile decaduto con il sogno di guidare la sua Polonia all’indipendenza. Cresciuto in un castello fuori Vienna nel mito del Sacro Romano Impero trova in Napoleone l’uomo che può aiutarlo a realizzare i suoi ideali. Si ...

