Il 9 maggio è la festa della mamma, aspettiamo le tue foto più belle (Di venerdì 7 maggio 2021) Domenica si celebra la festa più condivisa e universale del mondo. Mandaci una foto, la pubblicheremo online. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 7 maggio 2021) Domenica si celebra lapiù condivisa e universale del mondo. Mandaci una, la pubblicheremo online.

Advertising

M5S_Europa : La Conferenza sul futuro dell’#Europa è ai blocchi di partenza. Il 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa,… - ClaMarchisio8 : Buona festa del lavoro a voi che lavorate il doppio per guadagnare meno, tenete unite le famiglie, e avete la respo… - ligabue : Buon Primo Maggio, buona festa dei lavoratori. Augurandoci di tornare a lavorare al più presto...con queste facce q… - UdineseTV : Palmanova: domenica 9 maggio mercato straordinario per la Festa della Mamma - - EuromedCarrefou : RT @FSESicilia2020: Domenica 9 maggio si celebra la Festa dell'Europa. Prende il via oggi la serie di mini clip video dedicata all’UE ideat… -