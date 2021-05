Icardi Juventus | contatti con l’entourage | Maurito vuole lasciare Parigi

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 7 maggio 2021)– La scialba prestazione fornita contro il Manchester City è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso: l’argentino è sembrato la copia sbiadita di sé stesso, e qualora dovesse arrivare un’offerta importante, sarà ceduto. Con l’esplosione di Moise Kean, l’ex capitano dell‘Inter è finito lentamente ai margini del progetto tatticoni: contro i Citizens non è andato neanche una volta alla conclusione, il che la dice lunga sul periodo difficile che sta vivendo il bomber., le ultimissime sull’argentino Ipotesi cessione, dunque. La Juve ha effettuato qualche sondaggio condell’argentino, ma non è andata oltre: la Vecchia Signora deve prima piazzare qualche cessione in attacco per poter essere in grado anche solo di sedersi al ...