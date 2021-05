IBM lancia il primo chip con tecnologia a 2 nanometri nanosheet

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 7 maggio 2021) IBM ha svelato una svolta nella progettazione e nel processo dei semiconduttori per lo sviluppo delal mondo annunciato con laa 2(nm). IBM ha annunciato oggi, come riportato da Anandtech, di aver realizzato ilper nodi di produzione a 2nm del mondo. Il passaggio ai 2nm consentirà di migliorare le prestazioni del 45% a parità di potenza, o consumare il 75% di energia a parità di prestazioni, rispetto agli attuali processori a 7nm. Sarà possibile stipare “50 miliardi di transistor su undelle dimensioni di un’unghia” (facendo riferimento ad un’area di 150mm²), quindi con una densità di 333 milioni per mm², sebbene questo valore sia presumibilmente quello di picco. Stando alle ...