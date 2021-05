Iannicelli | “Gattuso ha gestito male un organico da scudetto Juric o Italiano? Se questa è la scelta | confermo Rino”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Peppeè intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di tante tematiche in casa Napoli. Il giornalista ed opinionista di Canale 21, ha commentato la stagione del Napoli ed il futuro della società partenopea, nonché della possibile guida tecnica per l’anno prossimo. Ecco quanto dichiarato: “Parlodi Gennaroper un motivo, confesso il mio peccato: se parlaredivuol dire criticarlo perché haunche era daed ora sta cercando di arrivare quarto, allora è così. Con la Champions, la stagione del Napoli sarebbe da 7 ed in quel caso non escluderei la permanenza di. La porta resta sicuramente aperta. Perché è difficile trovare un allenatore ...

, dopo Napoli - Cagliari altro attacco aPeppeè intervenuto in diretta ai microfoni di Canale 21 , dove ha attaccato duramente Gennarodopo il pareggio tra Napoli e Cagliari. Ecco quanto dichiarato: 'Il lavoro del ...Beppe Bruscolotti , non ci sta e risponde a: 'La tua disamina è un colpo diretto all'uomo, una caccia mirata. Aaddossi responsabilità che non sono sue, ed io, a queste istigazioni,...Peppe Iannicelli è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di tante tematiche in casa Napoli. Il giornalista ed opinionista di Canale 21, ha ...Il giornalista ed opinionista di Canale 21 è intervenuto a Radio Marte per parlare del club partenopeo: 'Il Napoli è padrone del suo destino e non può sprecare altre occasioni'.