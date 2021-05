Iachini | “Contento che Mourinho sia tornato in Italia Spero di riuscire a sfidarlo”

(Di venerdì 7 maggio 2021) Nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia della gara con la Lazio, il tecnico della Fiorentina, Beppe, ha parlato anche del ritorno diin, affermando che spera di poterlo affrontare la prossima stagione. Queste le sue parole: “È un grande allenatore, un grande personaggio del nostro calcio. Sonoche sia, posso fargli un in bocca al lupo, lo stimo ed ho un bel rapporto con lui. Vedremo se lo affronterò,di poterlo sfidare”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

" Sono contento, è un grande personaggio ", è stato invece il commento di Iachini, allenatore della Fiorentina.