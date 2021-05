I concerti de La Rappresentante Di Lista in estate | tutte le date del tour

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sono stati annunciati ide LaDiin programma tra giugno e settembre. Quelle comunicate oggi sono le primedel2021 del gruppo che a Sanremo ha conquistato ampie platee. Il My Mammade LaDiinizierà il 26 giugno dal Teatro Romano di Verona per poi spostarsi a Ferrara il 2 luglio. Il 9 luglio, il concerto si terrà a Gardone Riviera (BS) e il 14 luglio al Carroponte di Milano. Il 15 luglio LaDisarà a Torino e il 13 agosto a Grottaglie (TA) per il Cinzella Festival. Le duedi settembre al momento Inn programma sono quelle del 2 a Livorno e del 7 a Roma, Auditorium Parco della Musica. I ...

Le date del tour 2021 approfondimento Sanremo 2020, chi è La Rappresentante di Lista Successivamente è stato pubblicato un lungo messaggio che ha svelato le date dei concerti per ora previsti. 'Chiamatela come volete, per noi questa è vita', ha scritto sui social La Rappresentante di Lista. Dopo la tournée di Go Go Diva, per La Rappresentante di Lista è tempo di tornare in concerto! Il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ha appena annunciato le date del My Mamma Tour.