I colori delle regioni da lunedì 10 maggio : Italia in zona gialla, tranne 3 regioni (Di venerdì 7 maggio 2021) Speranza firmerà l’ordinanza con i nuovi colori delle regioni a partire da lunedì 10 maggio: nessuna zona rossa, la Valle d’Aosta passa in arancione, e zona gialla per Puglia, Basilicata e Calabria. Come funziona il green pass per viaggiare. Si presenta così il quadro della situazione in attesa dei nuovi colori delle regioni che verranno decisi oggi, venerdì 7 maggio, dopo il monitoraggio settimanale dell’Iss. In base all’andamento dell’epidemia nelle regioni, il ministro Speranza firmerà l’ordinanza con le nuove zone gialle, arancioni e rosse in vigore da lunedì ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 maggio 2021) Speranza firmerà l’ordinanza con i nuovia partire da10: nessunarossa, la Valle d’Aosta passa in arancione, eper Puglia, Basilicata e Calabria. Come funziona il green pass per viaggiare. Si presenta così il quadro della situazione in attesa dei nuoviche verranno decisi oggi, venerdì 7, dopo il monitoraggio settimanale dell’Iss. In base all’andamento dell’epidemia nelle, il ministro Speranza firmerà l’ordinanza con le nuove zone gialle, arancioni e rosse in vigore da...

Advertising

you_trend : Come sono cambiati i colori delle regioni e delle province autonome dal 6 novembre a oggi? Ripercorriamoli con que… - borghi_claudio : @Pero1987Luca @MauMilano @Gabriel23322863 @matteosalvinimi La conferenza delle regioni guidata da @M_Fedriga si pre… - fattoquotidiano : Coronavirus, il monitoraggio Iss: indice Rt in lieve aumento, ora è a 0,87. Attesa per i nuovi colori delle regioni - carlovinci57 : @ItaliaViva @matteorenzi Ma la storia dei colori delle regioni no. Come può la sardegna con rt 0,74 e 67 casi x 100… - mbbelluco : RT @difesapopolo: Papa Francesco: “Il futuro delle nostre società è un futuro a colori” -