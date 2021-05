I colori delle regioni da lunedì 10 aprile: Italia in zona gialla, tranne 3 regioni (Di venerdì 7 maggio 2021) Speranza firmerà l’ordinanza con i nuovi colori delle regioni a partire da lunedì 10 aprile: nessuna zona rossa, la Valle d’Aosta passa in arancione, e zona gialla per Puglia, Basilicata e Calabria. Come funziona il green pass per viaggiare. Si presenta così il quadro della situazione in attesa dei nuovi colori delle regioni che verranno decisi oggi, venerdì 7 maggio, dopo il monitoraggio settimanale dell’Iss. In base all’andamento dell’epidemia nelle regioni, il ministro Speranza firmerà l’ordinanza con le nuove zone gialle, arancioni e rosse in vigore da lunedì 10 maggio. Le ... Leggi su ck12 (Di venerdì 7 maggio 2021) Speranza firmerà l’ordinanza con i nuovia partire da10: nessunarossa, la Valle d’Aosta passa in arancione, eper Puglia, Basilicata e Calabria. Come funziona il green pass per viaggiare. Si presenta così il quadro della situazione in attesa dei nuoviche verranno decisi oggi, venerdì 7 maggio, dopo il monitoraggio settimanale dell’Iss. In base all’andamento dell’epidemia nelle, il ministro Speranza firmerà l’ordinanza con le nuove zone gialle, arancioni e rosse in vigore da10 maggio. Le ...

Advertising

you_trend : Come sono cambiati i colori delle regioni e delle province autonome dal 6 novembre a oggi? Ripercorriamoli con que… - borghi_claudio : @Pero1987Luca @MauMilano @Gabriel23322863 @matteosalvinimi La conferenza delle regioni guidata da @M_Fedriga si pre… - fattoquotidiano : Coronavirus, il monitoraggio Iss: indice Rt in lieve aumento, ora è a 0,87. Attesa per i nuovi colori delle regioni - carlovinci57 : @ItaliaViva @matteorenzi Ma la storia dei colori delle regioni no. Come può la sardegna con rt 0,74 e 67 casi x 100… - mbbelluco : RT @difesapopolo: Papa Francesco: “Il futuro delle nostre società è un futuro a colori” -