Hong Kong, basta silenzi. L'appello di Law a papa Francesco (Di venerdì 7 maggio 2021) "Colpiteli al portafoglio". Nathan Law, 28 anni, risponde al telefono da Londra. "La comunità internazionale può, deve fare qualcosa". Joshua Wong, suo amico e compagno di mille battaglie nel movimento democratico di Hong Kong, ha appena ricevuto la sua terza condanna da parte del regime cinese. Dieci mesi di carcere, che si aggiungono ad altre due condanne a quattro e tredici mesi. L'accusa: aver partecipato a una manifestazione pacifica in ricordo del massacro di Tienanmen il 4 giugno del 2020. Law, ora il volto più riconoscibile della causa all'estero, ricercato dalle autorità cinesi, era con lui. Cosa è successo? Quel che succede da trent'anni. Migliaia di cittadini di Hong Kong si sono riuniti a Victoria Park per la fiaccolata notturna in ricordo dei fatti di Tienanmen. Per la prima volta ci hanno intimato di non ...

