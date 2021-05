‘Higher Power’, il nuovo brano dei Coldplay ‘arriva’ dallo spazio (Di venerdì 7 maggio 2021) Arriva dallo spazio il nuovo singolo dei Coldplay. ‘Higher Power’ – uscito oggi – è stato infatti ‘lanciato’ in collegamento con l’astronauta dell’ESA Thomas Pesquet, durante la Missione Alpha. Per celebrare l’uscita del nuovo singolo, si legge nella didascalia sulla pagina YouTube dell’Agenzia spaziale europea, la band britannica “si è collegata per una video chat extraterrestre con l’astronauta francese dell’ESA Thomas Pesquet, che è attualmente impegnato in una missione di sei mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale”. “Una performance appositamente registrata di ‘Higher Power’ – con ologrammi alieni danzanti – è stata trasmessa a Thomas, che ha dato alla traccia la sua prima riproduzione a bordo della Stazione”. Una ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) Arrivailsingolo dei– uscito oggi – è stato infatti ‘lanciato’ in collegamento con l’astronauta dell’ESA Thomas Pesquet, durante la Missione Alpha. Per celebrare l’uscita delsingolo, si legge nella didascalia sulla pagina YouTube dell’Agenzia spaziale europea, la band britannica “si è collegata per una video chat extraterrestre con l’astronauta francese dell’ESA Thomas Pesquet, che è attualmente impegnato in una missione di sei mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale”. “Una performance appositamente registrata di– con ologrammi alieni danzanti – è stata trasmessa a Thomas, che ha dato alla traccia la sua prima riproduzione a bordo della Stazione”. Una ...

