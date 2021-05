Hamilton il più veloce nel venerdì di Barcellona | Ferrari c' è

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 maggio 2021) MONTMELO' (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lewisha realizzato il miglior tempo deldi libere del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul circuito di Montmelò il pilota inglese della Mercedes ha fermato il cronometro in 1'18?170 al pomeriggio, precedendo il finlandese e compagno di team Valtteri Bottas (che invece era stato il piùal mattino) di 139 millesimi e il monegasco Charles Leclerc sudi 165. Bene anche le Alpine: il francese Esteban Ocon ha chiuso le FP2 col quarto tempo, davanti allo spagnolo Fernando Alonso. Sesta e settima posizione per le Alpha Tauri del francese Pierre Gasly e del giapponese Yuki Tsunoda. Ottava l'altradello spagnolo Carlos Sainz, che ha messo la sua Rossa davanti alle Red Bull: l'olandese Max Verstappen non è andato oltre il nono posto ed è ...