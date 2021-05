Guida ufficiosa al Giro d’Italia 2021

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sabato prende il via la 104esima edizione del, che torna nel suo consueto formato primaverile dopo lo spostamento dello scorso anno dovuto alla pandemia. Forse non ci sono mai state due edizioni così ravvicinate e questo accentua il senso di appagamento nei confronti del percorso e dei nomi dei protagonisti. Non ci saranno infatti i tre dei maggiori interpreti delle grandi corse a tappe del panorama attuale, e cioè Pogacar, Roglic e Carapaz. Nonostante questo, non mancheranno le storie interessanti: ci sono dei giovani in cerca di spazio per emergere, altri che invece cercano la consacrazione definitiva, altri ancora che vogliono riscattarsi dopo un periodo non facile. Ci saranno anche delle vecchie volpi del ciclismo, scalatori capaci di farci divertire pur con tutti i loro limiti che ben conosciamo. Storie di uomini, insomma, che si ...