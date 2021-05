Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà l'ultimo film Marvel per Dave Bautista? (Di venerdì 7 maggio 2021) Dave Bautista è incerto sul futuro del suo personaggio, Drax il Distruttore, nell'MCU e ipotizza che Guardiani della Galassia Vol. 3 possa essere l'ultima incursione nel Marvel universe. Guardiani della Galassia Vol. 3 potrebbe essere l'ultimo film Marvel per Dave Bautista. La muscolosa star, interprete di Drax il Distruttore, si appresta a vedere la fine del suo personaggio in quello che sarà l'ultimo film della saga diretto da James Gunn. Nel corso di un'intervista con Digital Spy, è lo stesso Dave Bautista ad avanzare dubbi sul futuro del suo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 maggio 2021)è incerto sul futuro del suo personaggio, Drax il Distruttore, nell'MCU e ipotizza cheVol. 3 possa essere l'ultima incursione neluniverse.Vol. 3 potrebbe essere l'per. La muscolosa star, interprete di Drax il Distruttore, si appresta a vedere la fine del suo personaggio in quello chel'saga diretto da James Gunn. Nel corso di un'intervista con Digital Spy, è lo stessoad avanzare dubbi sul futuro del suo ...

Advertising

AlessandroFanet : RT @SMaurizi: il #Copasir è un organo non solo inutile, ma dannoso:fornisce una parvenza di controllo democratico dei servizi segreti,quand… - avv_gr : RT @SMaurizi: il #Copasir è un organo non solo inutile, ma dannoso:fornisce una parvenza di controllo democratico dei servizi segreti,quand… - ValeMameli : RT @SMaurizi: il #Copasir è un organo non solo inutile, ma dannoso:fornisce una parvenza di controllo democratico dei servizi segreti,quand… - fgr62 : RT @SMaurizi: il #Copasir è un organo non solo inutile, ma dannoso:fornisce una parvenza di controllo democratico dei servizi segreti,quand… - Virus1979C : RT @SMaurizi: il #Copasir è un organo non solo inutile, ma dannoso:fornisce una parvenza di controllo democratico dei servizi segreti,quand… -