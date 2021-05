Guardia giurata spara cinque colpi di pistola alla moglie e la uccide

Advertising

Adnkronos : ?? #Torino, una guardia giurata ha ucciso la moglie sparando almeno 5 colpi con la pistola d'ordinanza. - DomaniGiornale : Una guardia giurata di 50 anni ha ucciso la moglie sparandole alcuni colpi di pistola, a #Torino. Il femminicidio è… - goccedicristall : RT @ultimenotizie: Una guardia giurata ha ucciso in un appartamento alla periferia di #Torino poco fa la moglie con la pistola d’ordinanza.… - aranciaverde : RT @serenel14278447: Basta! Corso Novara, guardia giurata uccide l’ex moglie sparandole 8 colpi a bruciapelo - serenel14278447 : Basta! Corso Novara, guardia giurata uccide l’ex moglie sparandole 8 colpi a bruciapelo -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia giurata

Unadi 50 anni ha ucciso la moglie sparandole alcuni colpi di pistola . Il femminicidio è avvenuto nell'appartamento della coppia, in corso Novara 87 a Torino . Stando a una prima ...A Torino è avvenuto l'ennesimo femminicidio. Unaha ucciso la moglie sparandole almeno 5 colpi dalla sua pistola di servizio. La donna è morta sul colpo. Poi ha aspettato a casa l'arrivo degli agenti di polizia che lo hanno ...Ennesimo tragico femminicidio oggi pomeriggio. Questa volta a Torino, in corso Novara, nel quartiere di Barriera di Milano. Dopo l’ennesima lite, Massimo Bianco, guardia giurata di 50 anni, ha sparato ...La coppia si era separata al alcuni mesi, ma l'uomo era rimasto a vivere nello stesso condominio per restare vicino ai figli, di 25 e 16 anni.