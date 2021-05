Guardia costiera spara contro peschereccio italiano in zona libica | ferito comandante

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ildi un, Giuseppe Giacalone, che si trovava a bordo dell’Aliseo della flotta di Mazara del Vallo, è statoda colpi di arma da fuoco esplosi da una motovedetta militareal largo delle coste della Tripolitania. L’imbarcazione siciliana era impegnata in una battuta di pesca. L'Aliseo ed altri due pescherecci italiani si trovavano "all'interno delladi protezione di pesca (Zpp)", quando sono stati fatti oggetto di alcuni colpi di avvertimento da parte di una motovedetta. E' quanto afferma la Marina militare italiana, sottolineando che subito dopo i colpi, ildell'Aliseo è stato portato a bordo della motovedetta"per presunti accertamenti ...

LAURA BOLDRINI: "DRAGHI HA SBAGLIATO A FARE I COMPLIMENTI ALLA GUARDIA COSTIERA LIBICA" Laura Boldrini è poi tornata sul dossier migranti e non ha usato troppi giri di parole sulla