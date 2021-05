Guardia costiera libica | li addestriamo e gli diamo i pattugliatori per farci sparare addosso

(Di venerdì 7 maggio 2021) Li abbiamo addestrati noi. Abbiamo fornito loro anche le imbarcazioni con le quali controllano le coste. Così come abbiamo fornito noi le armi con le quali hanno sparato a un nostro peschereccio. Ah, e il nostro presidente del Consiglio si è caldamente complimentato con il loro pseudo-governo per come si comporta lanel Mediterraneo. Non è uno scherzo. È tutto vero. È questo l’atteggiamento che abbiamo nei confronti della Libia i cui uomini hanno sparato su tre pescherecci italiani ferendo un comandante. Il governo italiano ha questo atteggiamento di subalternità nei confronti di un coacervo di personaggi che si definiscono governo del Paese per un solo motivo: il controllo dei flussi migratori. Parliamo di poche migliaia di persone all’anno che però ci vengono vendute sistematicamente, da partiti sia di ...

