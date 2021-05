Grey’s Anatomy: Jesse Williams lascia la serie dopo 12 stagioni (Di venerdì 7 maggio 2021) Jesse Williams, interprete del Dottor Jackson Avery in Grey's Anatomy, lascerà la serie ABC dopo una permanenza durata 12 stagioni. Jesse Williams, interprete di uno dei personaggi più amati di Grey's Anatomy, si prepara a lasciare il Grey Sloan Memorial Hospital dopo 12 stagioni di onorato servizio. La star di Grey's Anatomy Jesse Williams lascerà il medical drama di successo della ABC dopo 12 stagioni. L'uscita del suo personaggio Jackson Avery dalla serie verrà rivelata nell'episodio in onda questa sera negli USA, "Look Up Child". L'ultimo episodio di Williams, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 7 maggio 2021), interprete del Dottor Jackson Avery in Grey's, lascerà laABCuna permanenza durata 12, interprete di uno dei personaggi più amati di Grey's, si prepara are il Grey Sloan Memorial Hospital12di onorato servizio. La star di Grey'slascerà il medical drama di successo della ABC12. L'uscita del suo personaggio Jackson Avery dallaverrà rivelata nell'episodio in onda questa sera negli USA, "Look Up Child". L'ultimo episodio di, ...

